В МЧС рассказали об угрозе подтопления в регионах Сибири и Урала

КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Населенные пункты в девяти регионах Сибири и Урала могут быть подтоплены талыми водами из-за грядущего потепления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"Гидрологи предупреждают о возможном подтоплении пониженных участков местности талыми водами. В зоне риска отдельные населенные пункты в Свердловской, Курганской и Челябинской областях (Урал), в республиках Алтай, Тыва, в Новосибирской и Омской областях, в Красноярском и Алтайском краях (Сибирь)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на неделе на Урале и в Сибири прогнозируется потепление до +13 градусов, местами до +20 градусов. Ожидается активное таяние снега, которого минувшей зимой выпало сверх среднемноголетних значений.

"Талые воды и склоновые стоки могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности, размывов дорог, мостов, дамб", — добавляется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что паводковая обстановка на территории Урала и Сибири стабильная. Ледоход на сибирских реках развивается спокойно, на Урале реки ещё не вскрылись ото льда.

По данным центра "Антистихия" МЧС России, в период весеннего половодья неблагоприятное развитие паводковой обстановки прогнозируется на территории шести субъектов Сибирского федерального округа (Алтайский край, республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области), 11 субъектов Приволжского федерального округа (республики Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и трех субъектов Уральского федерального округа (Курганская, Свердловская и Тюменская области). Всего в России в зонах подтопления в период паводков могут оказаться свыше 6 тысяч населенных пунктов.