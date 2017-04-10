В Забайкалье осудили экс-главу отдела полиции за избиение задержанного

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший начальник отдела полиции по Краснокаменску Игорь Сутупов получил пять лет условно за разрыв барабанной перепонки задержанному, а также присвоение двух миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Павел Рысин.

"Суд приговорил бывшего начальника ОМВД по Краснокаменску и Краснокаменскому району Игоря Сутупова к 5 годам лишения свободы условно. Он также лишен права занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет", — сказал защитник.

По его словам, Сутупов признан виновным в присвоении вверенного имущества, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, служебном подлоге и превышении должностных полномочий с применением насилия.

Следствие установило, что руководитель отделения полиции вместе с бухгалтером присваивал деньги учреждения, незаконно оформляя документы на командировочные расходы и оплату ремонтных работ в здании. Сумма похищенного превысила 2 миллиона рублей. Кроме того, по данным следствия, в июле 2015 года Сутупов требовал от задержанного признаться в преступлении и избил его.

"Согласно материалам дела, майор полиции сильно надавил пальцами на лицо и уши мужчины, затем дважды ударил его затылком о стену, в результате у потерпевшего диагностировали разрыв барабанной перепонки", — отметил адвокат.

Ранее суд приговорил бухгалтера Татьяну Черникову, которая по данным следствия, совместно с Сутуповым похищала деньги полиции, к 4,5 годам лишения свободы условно. В ходе следствия она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.