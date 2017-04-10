В Ингушетии задержали группу подозреваемых в торговле оружием

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) задержали в Ингушетии группу местных жителей, которых подозревают в торговле оружием, у задержанных изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками других правоохранительных органов Ингушетии задержаны участники группы, причастные к незаконному обороту оружия и боеприпасов", — сказала Волк.

По ее словам, оперативники задокументировали шесть фактов сбыта оружия, в том числе трех пистолетов, переделанных кустарным способом, а также более семи тысяч патронов различного калибра.

"В ходе обысков в домовладениях участников группы полицейскими обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пистолет неустановленного образца, два охотничьих ружья без соответствующих документов, более 200 патронов различного калибра", — уточнила официальный представитель МВД.

Происхождение изъятого оружия устанавливается, в общей сложности в отношении участников организованной группы возбуждено восемь уголовных дел. В отношении одного из задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.