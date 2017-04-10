В СК назвали возможную причину избиения ребенка-инвалида в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий нападения, предположительно, коллекторов на 11-летнего мальчика-инвалида в Екатеринбурге, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.

Ранее управление сообщило, что в Екатеринбурге 11-летний мальчик-инвалид подвергся нападению, предположительно, коллекторов. Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". В ведомстве, ссылаясь на слова пострадавшего, отмечали, что мужчины потребовали, чтобы его мать вернула долг в 300 тысяч рублей.

"Следствием рассматриваются несколько версий расследуемого преступления, в том числе совершение противоправных действий в связи с задолженностью перед финансово-кредитной организацией, а также в связи с имеющейся у семьи значительной задолженностью по коммунальным платежам", — уточняет СУСК.

Региональная прокуратура добавляет, что сейчас проверяются сведения о наличии у семьи долга за жилищно-коммунальные услуги.

"За несколько недель до этого на квитанции на жилищно-коммунальные услуги женщине неустановленные лица написали "Хватит жить за счет соседей", в связи с чем проверяется информация о наличии задолженности у семьи по оплате жилищно-коммунальных услуг и передаче управляющей организацией права на взыскании данного долга коллекторской организации", — поясняет прокуратура.

Вместе с тем, как подчеркивают в областной прокуратуре, "на текущий момент установлено, что сестра женщины имеет задолженность по кредитам, оформленным в трех банках".