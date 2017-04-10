В Солнечногорске ликвидировали открытое горение в здании отделения ПФР

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в здании Пенсионного фонда России в Солнечногорске, где загорелась мансарда, сообщает подмосковный главк МЧС России.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что мансарда трехэтажного здания загорелась в понедельник утром в подмосковном Солнечногорске на площади 600 квадратных метров. По его словам, по предварительным данным, горящее здание принадлежит Пенсионному фонду. Подмосковный главк МЧС России отметил, что в 07.11 пожар был локализован.

"10.04.2017 в 05.00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Солнечногосркий муниципальный район, город Солнечногорск, улица Почтовая, дом 33… 09.10 — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что в настоящий момент продолжается проливка сгоревших конструкций.