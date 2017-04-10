СМИ: на станции метро "Площадь Ильича" возникло задымление

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В одном из вагонов поезда на станции "Площадь Ильича" желтой линии столичного метрополитена возникло задымление, сообщает Вести.Ru.

На станции метро "Площадь Ильича" возникло задымление, движение поездов задерживается. Максим Немцев/… pic.twitter.com/OvF04trKVd — андрей миронов (@ObsessionMag) 10 апреля 2017 г.

Пассажиры были эвакуированы, а поезд отогнан от платформы.

Причина задымления не называется. По громкой связи объявляют о значительных интервалах в движении поездов.