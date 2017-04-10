Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (492)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в метро в Санкт-Петербурге остается в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.

"По состоянию на 7.00 10 апреля в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом — 4, средней тяжести — 8, удовлетворительно – 40", — написала она.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших при взрыве в метро.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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