В Кемерово пожарные спасли 18 человек из горящей 9-этажки

КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Кемеровские пожарные спасли 18 человек, включая 5 детей, при возгорании в 9-этажном многоквартирном жилом доме, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье. О случившемся в оперативную службу МЧС сообщила соседка. Когда на место происшествия приехали пожарные, из окна квартиры на девятом этаже наблюдалось открытое горение.

"Одновременно с подачей первого ствола на тушение пожарные провели разведку, в ходе которой из квартир на верхних этажах в составе газодымозащитной службы по лестничным маршам были выведены 18 человек, в том числе пять детей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, огнеборцы справились с пожаром за 11 минут. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали неосторожность при курении.

"В результате, благодаря оперативным действиям пожарных и бдительности соседей, удалось избежать серьезных последствий", — добавили в ГУМЧС.