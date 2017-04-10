В СК рассказали о ходе расследования нападения на курсантку МВД в Москве

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подключить к расследованию уголовного дела о нападении на курсантку МВД в центре Москвы наиболее опытных следователей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне неизвестный мужчина ранил в живот острым предметом курсантку МВД России и скрылся, по данному факту заведено уголовное дело.