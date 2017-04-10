В Чите одного из руководителей ОБЭП транспортной полиции осудили за взятки

КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Суд в Чите признал виновным бывшего замруководителя подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте Сергея Жеребцова в получении многомиллионной взятки и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает в понедельник Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что в 2012 году Жеребцов получил взятку деньгами и услугами имущественного характера на сумму более 2,4 миллиона рублей от нескольких предпринимателей из Красноярска, незаконно торгующих, в том числе и на территории Забайкальского края, алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

"С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил Жеребцову наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строго режима, со штрафом в 4 миллиона 915 тысяч рублей. Кроме того, осужденный лишен специального звания подполковник полиции и ему запрещено после отбытия основного наказания в течении 2 лет осуществлять функции представителя власти", — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, отмечается в сообщении.

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