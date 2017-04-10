В Находке в доке ликвидировали открытое горение на судне

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на судне в плавучем доке в Находке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

В понедельник в 11.59 местного времени (4.59 мск) пожарным поступило сообщение о том, что на улице Судоремонтная в плавучем доке горит находящееся в ремонте судно. Погибших и пострадавших не обнаружено, из-за сильного задымления задействовали звенья газодымозащитной службы. По данным МЧС, угрозы распространения огня на другие объекты нет.

"В 13.39 (6.39 мск) пожар был локализован, в 13.58 (6.58 мск) пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня на другие суда нет", — сказал собеседник.

По его словам, в тушении задействовано 25 человек и 6 единиц техники. Сейчас продолжается проливка конструкций.