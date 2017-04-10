В Находке в доке загорелось судно
07:0910.04.2017
(обновлено: 07:10 10.04.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на судне, стоящем в плавучем доке в Находке, сообщает главк МЧС РФ по Приморскому краю.
"Десятого апреля в 11.59 местного времени на пульт пожарно-спасательной службы города Находка поступило сообщение о том, что на улице Судоремонтная в плавучем доке горит находящееся в ремонте судно. В 12.05 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших не обнаружено", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, угрозы распространения огня на другие объекты нет. В настоящее время ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия.