В Амурской области нашли тело шестилетнего мальчика возле железной дороги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр — РИА Новости. Шестилетний мальчик найден мертвым на железнодорожной насыпи в Сковородинском районе Амурской области, информация о пропаже ребенка поступила следователям накануне, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

"Мальчик остался без присмотра, родители обратились в полицию с заявлением о пропаже сына, около полуночи информация поступила в СК, во время поисков ребенка были осмотрены заброшенные дома, окрестности поселка Уруша, берег реки, тело было обнаружено сегодня на железнодорожной насыпи",- рассказал Лубинский РИА Новости.

Собеседник пояснил, что на теле мальчика есть телесные повреждения, сейчас будут устанавливаться причины смерти и обстоятельства гибели ребенка.

"Проведен осмотр придомовой территории по месту жительства мальчика, а также место обнаружения его тела, назначена судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, устанавливается причина смерти и обстоятельства ее наступления. В ближайшее время по результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение",- пояснили в региональном СУСК.