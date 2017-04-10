На Камчатке корабли Тихоокеанского флота ищут пропавших на катере людей

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Корабли камчатской группировки Тихоокеанского флота ищут членов экипажа маломерного судна Yamaha, пропавшего, предположительно, 5 апреля в Авачинском заливе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Как ранее сообщали в МЧС, информация о происшествии поступила от знакомого одного из пропавших камчатцев. Он сообщил, что двое мужчин отправились, предположительно, в район Авачинского залива на катере Yamaha с целью прокатки мотора и до настоящего времени не вернулись. Спасатели искали пропавших с помощью вертолета.

"Корабли из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России в течение двух суток осуществляют поиск людей. Экипажи осматривают акваторию Тихого океана визуально и техническими средствами на площади свыше 1500 квадратных километров, однако пока поиск положительных результатов не дал. Морская авиация флота при проведении учебных полетов также проводит поиски пропавших людей в заданных районах", — сообщил Матвеев.