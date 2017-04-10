Ъ: суд в Москве приговорил юриста к лишению свободы за мошенничество

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Суд приговорил юриста Дионисия Золотова к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество на 150 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант" в понедельник.

Уточняется, что "с учетом ранее полученного Дионисием Золотовым срока прокурор просил приговорить обвиняемого к восьми годам заключения, но суд ограничился шестью с половиной годами".

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 150 миллионов рублей против юриста Дионисия Золотова, дело направлено в суд.

В августе прошлого года Верховный суд РФ подтвердил шестилетнее заключение юриста Дионисия Золотова, пытавшегося похитить 5,5 миллиона долларов у своего клиента. Он был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

"Никулинский райсуд Москвы приговорил к шести с половиной годам заключения известного "решальщика" Дионисия Золотова", — пишет газета.

Как установило следствие, он получил от главы группы компаний "Виктория" Виктора Круликовского 150 миллионов рублей за прекращение возбужденного в отношении бизнесмена дела, которое инициировал сам Дионисий Золотов. "Решальщик" признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело было рассмотрено в особом порядке.