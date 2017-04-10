Жителя Приморья обвиняют в ввозе поддельного алкоголя из Нальчика

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Житель Владивостока предстанет перед судом по обвинению в незаконной перевозке из Нальчика в Приморье алкоголя с поддельной маркировкой на сумму свыше 29 миллионов рублей, сообщает прокуратура края.

"По версии следствия, проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из Нальчика во Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия. В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 117 тысяч бутылок с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Госзнак", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая стоимость изъятой алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками составила свыше 29 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по статье "Незаконная перевозка продукции без предусмотренной законодательством маркировки" направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении соучастников фигуранта по данному делу выделены в отдельное производство.