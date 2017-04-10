Ъ: в деле о хищении у Эрмитажа фигурирует управляющий компании "Балтстрой"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В деле о хищении у Государственного Эрмитажа фигурирует управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, при этом ущерб по делу пока не превышает 32 миллиона рублей, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на источники.

Также Коченов проходит по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Лефортовский суд Москвы в марте поместил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по уголовному делу о крупном мошенничестве.

"В деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пока имеется лишь один фигурант — управляющий компании-подрядчика "Балтстрой" Александр Коченов", — пишет газета.

Адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы культурного учреждения, заявила, что Эрмитаж признан потерпевшим по делу о хищении средств при строительстве новых зданий музея.