На Камчатке проводят проверку после пропажи людей из-за схода лавины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят доследственную проверку по факту пропажи двух жителей в результате схода лавины с Вилючинского вулкана, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.
По данным краевого главка МЧС, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могли оказаться два человека. В районе происшествия находятся 40 человек. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта. Отдыхающие ведут поиск людей самостоятельно.
В МЧС добавили, что более подробная информация о происшествии появится после того, как в район схода лавины доберутся спасатели со спутниковыми телефонами. Мобильной связи возле вулкана Вилючинский нет.