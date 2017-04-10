На Камчатке проводят проверку после пропажи людей из-за схода лавины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят доследственную проверку по факту пропажи двух жителей в результате схода лавины с Вилючинского вулкана, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могли оказаться два человека. В районе происшествия находятся 40 человек. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта. Отдыхающие ведут поиск людей самостоятельно.

В воскресенье вечером в район происшествия вылетел вертолёт МЧС, однако он не смог приземлиться возле вулкана и вернулся в Петропавловск-Камчатский. В настоящее время к Вилючинскому вулкану движется автоколонна со спасателями.

В МЧС добавили, что более подробная информация о происшествии появится после того, как в район схода лавины доберутся спасатели со спутниковыми телефонами. Мобильной связи возле вулкана Вилючинский нет.