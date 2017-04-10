На Камчатке автоколонны со спасателями движутся в район схода лавины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Две автоколонны со спасателями движутся в район схода лавины на Камчатке, где под снегом могут находиться два человека, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По данным спасательного ведомства, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могли оказаться два человека. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта.

"В воскресенье 18 спасателей на двух единицах техники выдвинулись в район происшествия. Сейчас они находятся в двух километрах от места схода лавины. Дороги дальше нет, поэтому спасателей и необходимое для поисков оборудование к подножию вулкана доставляют снегоходами", — сказала Ананьева.

По её словам, в район вулкана движется ещё одна автоколонна со спасателями. На поиски направлен 21 человек на 14 единицах техники. К вылету также готовится вертолёт МЧС Ми-8.

"Также в район схода лавины выехал автомобиль, который доставит на склон специалистов института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Они попытаются найти людей с помощью георадара", — добавила Ананьева.

Она отметила, что до приезда спасателей в районе происшествия поиски ведутся силами волонтёров. Информация о том, кем являются пропавшие люди, пока нет.