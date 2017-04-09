Кузнецова прокомментировала избиение ребенка коллекторами в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Действия коллекторов, напавших на ребенка-инвалида в Екатеринбурге, выходят за рамки понимания, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее СУСК по Свердловской области сообщил, что в Екатеринбурге 11-летний мальчик-инвалид подвергся нападению, предположительно, коллекторов, по факту начата доследственная проверка.

"То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребенка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги", — приводятся слова детского омбудсмена на ее официальном сайте.

Она также заявила о недопустимости использования детей в подобных целях, напомнив аналогичные случаи, произошедшие в Москве и Ульяновске.

"Не так давно в Москве коллекторы тоже угрожали многодетной семье расправой над детьми. Мы помним случай в Ульяновске, когда коллекторы в окно бросили бутылку с зажигательной смесью и снова пострадал ребёнок. Считаю недопустимым и возмутительным саму идею использования детей в подобных целях, полагаю, ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор", — добавила Кузнецова.

Кроме того, омбудсмен заявила, что правовую оценку действиям коллекторов в Екатеринбурге дадут правоохранительные органы. "В данном случае правовую оценку действиям коллекторов дадут правоохранительные органы, по этому вопросу мы на связи со Следственным комитетом РФ", — резюмировала она.