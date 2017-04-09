В Таганроге укрепляют несущие конструкции пострадавшего от взрыва газа дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Строители укрепляют несущие конструкции пятиэтажного дома в Таганроге Ростовской области, пострадавшего от взрыва бытового газа, который унес жизни двух человек, сообщают в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще 10 частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"В 17.00 мск строительная компания приступила к работе укрепления несущих (строительных) конструкций и установке подпорных балок в разрушенном здании. Протоколом заседания межведомственного оперативного штаба правительства Ростовской области принято решение, что работы по демонтажу прекратить в 18.00, в ночное время работы не проводить", — говорится в сообщении.

В настоящее время открыт пункт временного размещения на базе гостиницы "Таганрог", 64 жильцам дома, которых временно разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу. Жильцам разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи.