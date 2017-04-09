СК выясняет причины вынужденной посадки вертолета в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту происшествия с вертолетом Robinson, который не вышел на связь утром в воскресенье, а позже был найден примерно в 90 километрах от Нижневартовска (ХМАО), сообщает региональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В воскресенье утром из окружного Центра управления кризисными ситуациями поступил сигнал тревоги в связи с невыходом на связь вертолета, следовавшего по маршруту Сургут — Новосибирск. По информации следственного ведомства, на борту, принадлежащем частному лицу, находились командир воздушного судна и пассажир.

Отмечается, что около 14.30 по местному времени (12.30 мск) вертолет был обнаружен на территории Нижневартовского района в труднодоступной лесистой местности, примерно в 90 километрах от города Нижневартовск, где он совершил вынужденную посадку.

"Командир воздушного судна и пассажир живы, жалобы на здоровье и самочувствие отсутствуют, от медицинской помощи отказались. При этом вертолет имеет повреждения. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении следователей.

Также сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.