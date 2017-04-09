Пострадавшие в аварии поездов в Москве имеют право на страховые выплаты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пассажирам, пострадавшим в результате столкновения пригородной электрички и поезда в Москве, положено страховое возмещение до 2 миллионов рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

"Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ФЗ-67), все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, включая железнодорожный, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. Максимальная сумма выплаты страховых компенсаций пострадавшим составляет до 2 миллионов рублей", — приводятся слова Юргенса в сообщении НССО.

Юргенс пояснил, что для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ, где за каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от характера и тяжести полученной травмы.

"Этот случай находится на особом контроле союза", — подчеркнул Юргенс.

По данным Следственного комитета России, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.