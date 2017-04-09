Пострадавшие в аварии поездов в Москве имеют право на страховые выплаты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пассажирам, пострадавшим в результате столкновения пригородной электрички и поезда в Москве, положено страховое возмещение до 2 миллионов рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
Юргенс пояснил, что для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ, где за каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от характера и тяжести полученной травмы.
"Этот случай находится на особом контроле союза", — подчеркнул Юргенс.
По данным Следственного комитета России, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.