Жильцам дома в Таганроге, где взорвался газ, разрешили забрать вещи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Жильцам пятиэтажного дома в Таганроге Ростовской области, где произошел взрыв газа и погибли два человека, разрешили забрать из квартир документы и личные вещи, сообщила РИА Новости представитель администрации города.

По предварительным данным, в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще 10 частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Первичная группа специалистов осмотрела дом и выяснила, что возможно туда заходить людям. Предварительно, расчистили мусор, потому что повреждена несущая конструкция одного здания. Людям разрешили зайти в квартиры, взять вещи и документы, чтобы они смогли переехать в гостиницу "Таганрог". В организованном порядке их запускали в квартиры, а затем отвозили в пункт временного размещения, кто-то предпочел разместиться у друзей и родственников", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что с жильцами работают несколько психологов. По ее словам, состояние жилого дома, возможность его восстановления специалисты определят позже.

Сейчас открыт пункт временного размещения на базе гостиницы "Таганрог", 64 жильцам дома, которых временно разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу.