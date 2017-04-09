На месте взрыва в Таганроге не нашли повреждений газового оборудования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Специалисты не обнаружили повреждений газового оборудования, которые могли бы привести к взрыву бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Таганроге Ростовской области, говорится в сообщении ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого двое погибли и три человека, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще 10 частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Специалисты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" провели осмотр газового оборудования в квартире 5-этажного дома в Таганроге, где утром 9 апреля произошел хлопок. По итогам осмотра установлено, что газовое оборудование в квартире не повреждено, опуск (закрывающий кран) к проточному водонагревателю был заглушен, четырехкомфорочная газовая плита не повреждена, все подводки к газовым приборам целы", — говорится в сообщении.

В настоящее время открыт пункт временного размещения на базе гостиницы "Таганрог", 64 жильцам дома, которых временно разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу, транспорт для переезда на месте был организован.