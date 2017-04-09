Семьи погибших при взрыве газа в Таганроге получат по 1,25 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Семьи погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Таганроге Ростовской области получат по 1,25 миллиона рублей компенсации из городского и областного бюджетов, сообщают в региональном правительстве.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали две женщины, 1969 и 1996 года рождения, и мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая 1996 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медучреждение. Позже под завалами нашли тело еще одного погибшего. Областная прокуратура сообщает о трех пострадавших.

"Из городского бюджета выделяется по 250 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшим — по 100 тысяч рублей. Областные меры помощи: 1 миллион рублей семьям погибших, от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших Кроме того, предусмотрена компенсация по потере имущества (единовременная выплата в 10 тысяч рублей), затем пострадавшие получат от 50 до 100 тысяч рублей – в зависимости от ущерба", — говорится в сообщении.

В настоящее время 64 человека из числа эвакуированных разместили в пункте временного размещения на базе детского сада, остальные разместились у родственников и знакомых. Ранее в МЧС сообщали, что в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.-0-