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Происшествия

Компенсационные автобусы перевезли 890 человек после ЧП с поездами в Москве

Сюжет:
Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (60)
11:5409.04.2017
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На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 890 пассажиров перевезено компенсационными автобусами на Белорусском направлении МЖД в воскресенье после столкновения электрички с поездом на Брест в Москве, сообщает департамент по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
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Следователи изъяли документы по делу о столкновении поездов в Москве

В субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. По последним данным, в больницах остаются 8 человек. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда, сообщило ранее Московское СУ на транспорте. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что компенсационные автобусы будут работать до полного восстановления движения поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги.

"893 пассажира воспользовались компенсационными автобусами, организованными по заказу ОАО "Центральная ППК" в связи с закрытием движения на Белорусском направлении МЖД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о приостановке движения электропоездов было организовано движение автобусных маршрутов от Белорусского вокзала до Одинцово и в обратном направлении, от остановок Беговая, Фили, Кунцево-1 до Одинцово и от Одинцово до Звенигорода.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Вечером в субботу на перегоне Фили — Кунцево машинист электрички Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Система торможения электропоезда не сработала, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне поездом Москва – Брест.
Автомобили скорой медицинской помощи неподалеку от места столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива поезда, несколько вагонов пригородного поезда были повреждены.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электричке — машинист, его помощник, два контролера и 20 пассажиров.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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После столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков на месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Десять человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Всего за медицинской помощью обратились 50 пассажиров.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Пассажиры были эвакуированы в стационарные пункты размещения, поезд отбуксировали на Белорусский вокзал.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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На фото: место столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Ожидается, что поезд прибудет в Брест с пятичасовым опозданием.
Рабочие на месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Движение пригородных поездов на Белорусском направлении восстановлено.
Сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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На фото: сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на месте столкновения пассажирского поезда и электрички.
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