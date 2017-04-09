Компенсационные автобусы перевезли 890 человек после ЧП с поездами в Москве
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 890 пассажиров перевезено компенсационными автобусами на Белорусском направлении МЖД в воскресенье после столкновения электрички с поездом на Брест в Москве, сообщает департамент по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".
В субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. По последним данным, в больницах остаются 8 человек. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда, сообщило ранее Московское СУ на транспорте. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что компенсационные автобусы будут работать до полного восстановления движения поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги.
"893 пассажира воспользовались компенсационными автобусами, организованными по заказу ОАО "Центральная ППК" в связи с закрытием движения на Белорусском направлении МЖД", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения информации о приостановке движения электропоездов было организовано движение автобусных маршрутов от Белорусского вокзала до Одинцово и в обратном направлении, от остановок Беговая, Фили, Кунцево-1 до Одинцово и от Одинцово до Звенигорода.
Вечером в субботу на перегоне Фили — Кунцево машинист электрички Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.
Система торможения электропоезда не сработала, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне поездом Москва – Брест.
С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива поезда, несколько вагонов пригородного поезда были повреждены.
В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электричке — машинист, его помощник, два контролера и 20 пассажиров.
После столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
Десять человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.
Всего за медицинской помощью обратились 50 пассажиров.
Пассажиры были эвакуированы в стационарные пункты размещения, поезд отбуксировали на Белорусский вокзал.
На фото: место столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
Ожидается, что поезд прибудет в Брест с пятичасовым опозданием.
Движение пригородных поездов на Белорусском направлении восстановлено.
На фото: сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на месте столкновения пассажирского поезда и электрички.