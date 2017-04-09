Компенсационные автобусы перевезли 890 человек после ЧП с поездами в Москве

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (60)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 890 пассажиров перевезено компенсационными автобусами на Белорусском направлении МЖД в воскресенье после столкновения электрички с поездом на Брест в Москве, сообщает департамент по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

В субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. По последним данным, в больницах остаются 8 человек. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда, сообщило ранее Московское СУ на транспорте. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что компенсационные автобусы будут работать до полного восстановления движения поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги.

"893 пассажира воспользовались компенсационными автобусами, организованными по заказу ОАО "Центральная ППК" в связи с закрытием движения на Белорусском направлении МЖД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о приостановке движения электропоездов было организовано движение автобусных маршрутов от Белорусского вокзала до Одинцово и в обратном направлении, от остановок Беговая, Фили, Кунцево-1 до Одинцово и от Одинцово до Звенигорода.