В больницах Москвы остаются восемь пострадавших при столкновении поездов

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (61)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Восемь пострадавших при столкновении поездов на западе Москвы остаются в больницах, в том числе трое детей и два гражданина Белоруссии, сказал замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

"Да, есть иностранные граждане — это два гражданина республики Беларусь, остальные — жители Москвы и Московской области. Всего восемь человек находятся сейчас в стационарах города Москвы, из них трое — дети. У всех состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному", — сказал Гуменюк РИА Новости, отметив, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Он также сообщил, что всего за медпомощью обратились 30 человек, 15 пострадавших были направлены на госпитализацию.

По данным СК, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.