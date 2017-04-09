СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Таганроге Ростовской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

"Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Таганроге по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — пояснила Гагалаева.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали две женщины, 1969 и 1996 года рождения, и мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая 1996 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Позже под завалами нашли еще одного погибшего.

В настоящее время 64 человека из числа эвакуированных разместили в пункте временного размещения на базе детского сада, остальные разместились у родственников и знакомых. По словам представителя МЧС, в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.