Следователи изъяли документы по делу о столкновении поездов в Москве

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (61)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следствие изъяло документы по делу о столкновении поездов на западе Москвы, даст оценку действиям поездной бригады, сообщили в Московском следственном управлении на транспорте.

Ранее сообщалось, что по факту столкновения поезда с электричкой в Москве заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

Как рассказали в ведомстве, создана и работает следственно-оперативная бригада из сотрудников следственного управления, транспортной полиции и ФСБ России.

"К настоящему моменту осмотрены основные части поврежденных составов, изъяты важные документальные и материальные источники, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших. В ходе расследования следствием будет дана оценка действиям поездной бригады электропоезда и установлены возможные объективные причины происшествия", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.