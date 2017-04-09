Двое белорусов остаются в больницах после столкновения поездов в Москве

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. В лечебных учреждениях Москвы остаются двое граждан Белоруссии, пострадавших в железнодорожной аварии, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД республики.

По данным СК РФ, около 11 вечера субботы на западе столицы столкнулись поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка. Пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. Как отметили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, пятеро пострадавших в настоящее время находятся в больнице.

"По информации, полученной посольством в России, к настоящему времени в лечебных учреждениях Москвы остается двое пострадавших граждан Белоруссии", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Как сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в РФ, состояние двух женщин — гражданок Белоруссии, которые продолжают оставаться в московских больницах, оценивается как средней степени тяжести. Белорусская дипмиссия отслеживает ситуацию, находится в постоянном контакте с МЧС России и органами здравоохранения по поводу состояния здоровья граждан Белоруссии.

Ранее поступала информация от РЖД и МЧС России о шести пострадавших гражданах Белоруссии после столкновения электрички и поезда, трое белорусов были госпитализированы, один из них ночью выписан.