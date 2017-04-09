МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. МЧС открыло "горячую линию" после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Таганроге Ростовской области, в результате которого погибли два человека, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после хлопка в одной из квартир, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа. Следователи проводят проверку по факту взрыва.

"От МЧС привлечены 37 человек личного состава, 14 единиц техники. Телефон горячей линии ГУ МЧС России по РО: 8-863-239-99-99. Жильцы дома могут обращаться по этому номеру по вопросам оценки разрушений, компенсаций и так далее. В данный момент информация по состоянию дома уточняется", — пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали две женщины, 1969 и 1996 года рождения, и мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая 1996 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Позже под завалами нашли еще одного погибшего.

В настоящее время 64 человека из числа эвакуированных разместили в пункте временного размещения на базе детского сада, остальные разместились у родственников и знакомых. По словам представителя МЧС, в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.