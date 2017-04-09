СК проверяет информацию об обрушении перекрытий в общежитии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Следствие проводит проверку информации об обрушении перекрытий в комнате одного из общежитий в Екатеринбурге, в результате которого никто не пострадал, сообщает в воскресенье следственное управление СК России по Свердловской области.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о ненадлежащем обслуживании жилого фонда управляющей компанией", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению СМИ, ранним утром в субботу в общежитии по улице Кварцевая в Екатеринбурге в одной из комнат на втором этаже произошло частичное обрушение штукатурки и деревянных фрагментов перекрытия потолка, которые упали на диван, где до этого спала 11-летняя девочка. Поскольку ее отец услышал громкий треск перекрытий, он успел забрать ребёнка с дивана, и девочка не пострадала.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. "Будут приняты меры к установлению и опросу конкретных лиц из числа управляющей компании, ответственных за проведение ремонтных работ и текущее обслуживание дома. Анализируется документация о проведении соответствующих работ, опрашиваются очевидцы. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.