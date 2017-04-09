Попавший в аварию поезд Москва-Брест следует с пятичасовым опозданием
09:3409.04.2017
(обновлено: 09:47 09.04.2017)
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МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Прибытие поездов из России в Минск ожидается со значительным опозданием из-за железнодорожной аварии на западе Москвы, сообщили РИА новости в управлении Белорусской железной дороги (БЖД).
В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, два вагона электрички и два вагона поезда дальнего следования сошли с рельсов. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что среди пострадавших есть иностранцы. Белорусская железная дорога опубликовала список из восьми человек, пострадавших при столкновении поездов.
"Прибытие в Минск поезда номер 1 Москва — Минск ожидается примерно в 10.25, это трехчасовое опоздание. Прибытие "тройки" (Москва-Брест) ожидается где-то в 12.20, это 5-часовое опоздание, но и эти данные могут еще измениться", — сказал представитель БЖД.
Вечером в субботу на перегоне Фили — Кунцево машинист электрички Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.
Система торможения электропоезда не сработала, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне поездом Москва – Брест.
С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива поезда, несколько вагонов пригородного поезда были повреждены.
В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электричке — машинист, его помощник, два контролера и 20 пассажиров.
После столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
Десять человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.
Всего за медицинской помощью обратились 50 пассажиров.
Пассажиры были эвакуированы в стационарные пункты размещения, поезд отбуксировали на Белорусский вокзал.
На фото: место столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
Ожидается, что поезд прибудет в Брест с пятичасовым опозданием.
Движение пригородных поездов на Белорусском направлении восстановлено.
На фото: сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на месте столкновения пассажирского поезда и электрички.
Пассажиров поезда Москва-Брест, который попал в аварию, будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО "РЖД".
Как рассказал собеседник агентства, пострадавший в аварии локомотив этого поезда на территории РФ был заменен на российский локомотив, сам состав, согласно внешнему осмотру, не пострадал. "Он прибудет в Брест, где будет проведен тщательный технический осмотр", — добавил собеседник.