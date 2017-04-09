Попавший в аварию поезд Москва-Брест следует с пятичасовым опозданием

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (54)

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Прибытие поездов из России в Минск ожидается со значительным опозданием из-за железнодорожной аварии на западе Москвы, сообщили РИА новости в управлении Белорусской железной дороги (БЖД).

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, два вагона электрички и два вагона поезда дальнего следования сошли с рельсов. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что среди пострадавших есть иностранцы. Белорусская железная дорога опубликовала список из восьми человек, пострадавших при столкновении поездов.

"Прибытие в Минск поезда номер 1 Москва — Минск ожидается примерно в 10.25, это трехчасовое опоздание. Прибытие "тройки" (Москва-Брест) ожидается где-то в 12.20, это 5-часовое опоздание, но и эти данные могут еще измениться", — сказал представитель БЖД.

Пассажиров поезда Москва-Брест, который попал в аварию, будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО "РЖД".

Как рассказал собеседник агентства, пострадавший в аварии локомотив этого поезда на территории РФ был заменен на российский локомотив, сам состав, согласно внешнему осмотру, не пострадал. "Он прибудет в Брест, где будет проведен тщательный технический осмотр", — добавил собеседник.