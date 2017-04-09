Таганрогские власти оценивают состояние дома, где произошел взрыв газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Жильцов пятиэтажного дома в Таганроге, в котором в результате хлопка один человек погиб и двое пострадали, могут расселить в пункты временного размещения, если власти сочтут это необходимым из-за состояния здания, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

"Сейчас там на месте и глава Таганрога, будет оцениваться состояние дома. Могут быть скрытые разрушения, все будет тщательно проверено. Будет приниматься решение: либо жильцов расселят в пункты временного размещения, либо разрешат вернуться в квартиры", — пояснил собеседник агентства.

Ранее в главке МЧС по Ростовской области сообщили об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после взрыва в одной из квартир, два человека пострадали, один погиб, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа.