В Таганроге в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Около 150 человек эвакуированы из жилого дома в Таганроге после взрыва газа в одной из квартир, три человек пострадали, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Ростовской области.

Ранее о взрыве и пострадавших сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Поступило сообщение, что на улице Шаумяна 12/1 произошел хлопок (взрыв) в одной из квартир жилого пятиэтажного дома, три человека пострадали, двое госпитализированы, один от госпитализации отказался", — сообщили в МЧС.

"Имеются частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. Были эвакуированы жильцы дома, около 150 человек", — добавили в ведомстве. На месте работают оперативные группы.