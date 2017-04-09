На месте столкновения поездов в Москве будет работать тяжелая техника

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал направить тяжелую технику на место столкновения поезда дальнего следования и электрички на западе Москвы, чтобы ускорить работы по ликвидации последствий аварии.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По данным РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.

"Направьте в зону чрезвычайной ситуации тяжелую технику, чтобы быстро и оперативно убрать весь металлом с путей и провести благоустройство территории", — сказал он в ходе оперативного совещания.

Министр подчеркнул, что работы должны завершиться рано утром.

"С четырех утра мы должны довести по всем СМИ уточненный план-график и общественного транспорта, и работы электричек, и график отправки поездов дальнего следования по западному направлению", — отметил глава МЧС.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что "РЖД окажет помощь в предоставлении средств для разборки поврежденного локомотива и вагона электрички".