Поезда Белорусского направления МЖД направят в объезд

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Четыре пассажирских поезда, которые должны были следовать по Белорусскому направлению Московской железной дороги, отправят альтернативными маршрутами, говорится в сообщении РЖД.

По информации компании, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест.

"Четыре пассажирских поезда, которые должны были следовать по Белорусскому направлению МЖД, будут отправлены до своих станций назначения альтернативными маршрутами: через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что подробную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00.

Ранее МЧС сообщало, что с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По данным РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.