Работы на месте столкновения поездов в Москве планируют завершить к 5.00

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Работы на месте столкновения пассажирского поезда и электропоезда на западе Москвы планируется завершить к 5.00 воскресенья, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

"На месте аварии работают порядка 14 единиц техники и около 46 человек личного состава МЧС, а также около 25 бригад РЖД – ориентировочное время завершения работ по ликвидации последствий ЧС — 05 часов 00 минут 09 апреля 2017 года", — говорится в сообщении.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда №6919 "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода.

Как отмечается, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 сообщением Москва – Брест.

Ранее МЧС сообщало, что с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По данным РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.