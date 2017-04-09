Поезд, столкнувшийся с электричкой в Москве, принадлежит Белорусской ж/д

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Поезд дальнего следования, столкнувшийся с электричкой на западе Москвы, принадлежит Белорусской железной дороге, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Поезд Москва-Брест формирования Белорусской железной дороги", — сообщили в РЖД в воскресенье.
По данным компании, за пригородным поездом следовал пассажирский поезд №3 Москва-Брест, машинист которого применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
Как ранее сообщил глава МЧС Владимир Пучков, среди пострадавших при столкновении поезда и электрички есть иностранцы.