Поезд, столкнувшийся с электричкой в Москве, принадлежит Белорусской ж/д

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (34)

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Поезд дальнего следования, столкнувшийся с электричкой на западе Москвы, принадлежит Белорусской железной дороге, сообщили РИА Новости в РЖД.

"Поезд Москва-Брест формирования Белорусской железной дороги", — сообщили в РЖД в воскресенье.

РЖД ранее сообщали, что в субботу в 22.16 на станции Кунцево машинист пригородного поезда Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда.

По данным компании, за пригородным поездом следовал пассажирский поезд №3 Москва-Брест, машинист которого применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Как ранее сообщил глава МЧС Владимир Пучков, среди пострадавших при столкновении поезда и электрички есть иностранцы.