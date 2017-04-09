Задержанные в Москве поезда отправят по объездным магистралям

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился оперативно отправить четыре задержанных в Москве поезда по объездным магистралям.
"Четыре поезда, которые задержаны — сейчас я поставил задачу железной дороге, чтобы быстро и оперативно по объездным магистралям отправили, в том числе организовали информирование встречающих о графике и времени прибытия", — сказал Пучков журналистам.
По его словам, "планируется, что к утру все электрички мы запустим.
По данным МЧС, к ликвидации происшествия привлечены более 170 человек и около 70 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.