Поезд Москва - Брест с пассажирами продолжит движение через 40 мин

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (34)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Поезд дальнего следования, который столкнулся с электричкой на западе Москвы, продолжит движение в течение 40 минут, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"Поезд дальнего следования Москва — Брест с пассажирами продолжит движение на станцию назначения в ближайшие 30-40 минут", — следует из сообщения в Twitter.

Также сообщается, что компенсационные автобусы, которые город по поручению мэра запустил для перевозки пассажиров после инцидента, будут действовать до последнего пассажира.