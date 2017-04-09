Источник: пассажиры столкнувшейся в Москве электрички не пострадали

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двадцать человек находились в электричке, столкнувшейся с пассажирским поездом на западе Москвы, никто из них не пострадал, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.
"По имеющейся информации, в электричке находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево", — говорится в сообщении.
По информации компании, организовано автобусное сообщение от Белорусского вокзала и станций "Беговая", "Фили", "Кунцево-1" до "Одинцово". Около двух часов ночи от станции "Одинцово" отправится электричка до станции "Бородино".