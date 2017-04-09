СК: в поезде, столкнувшемся с электричкой, находились более 450 человек

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 450 человек находились в поезде, 4 человека в электричке, которые столкнулись на западе Москве, 16 человек были госпитализированы, сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова.

По предварительным данным следователей, 8 апреля в 22.40 на перегоне станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Усово, с двигавшимся за ним пассажирским поездом сообщением Москва — Брест.

"В этот момент в поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и 2 контролера. Вследствие столкновения госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и 2 контролера электрички, — сказала Морозова.

Она добавила, что с рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и три вагона электропоезда.