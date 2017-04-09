В РЖД создали оперативный штаб после столкновения поездов на западе Москвы

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (26)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Оперативный штаб создан в РЖД после столкновения электропоезда и пассажирского поезда на западе Москвы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По предварительным данным, инцидент произошел после экстренного торможения машиниста из-за человека на путях.

"В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб под руководством первого вице-президента Анатолия Краснощёка", — говорится в сообщении.

По информации МЖД, для ликвидации последствий происшествия к месту направлен восстановительный поезд станции "Москва Смоленская".

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

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