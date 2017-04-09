В РЖД создали оперативный штаб после столкновения поездов на западе Москвы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Оперативный штаб создан в РЖД после столкновения электропоезда и пассажирского поезда на западе Москвы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб под руководством первого вице-президента Анатолия Краснощёка", — говорится в сообщении.
По информации МЖД, для ликвидации последствий происшествия к месту направлен восстановительный поезд станции "Москва Смоленская".
Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m— Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.