В Москве пассажиров поезда вывезли в пункты размещения после столкновения

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Все пассажиры вывезены с места столкновения поездов на западе Москвы в стационарные пункты размещения, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

"Все пассажиры поезда вывезены в стационарные пункты размещения", — сказал собеседник.