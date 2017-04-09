СК начал доследственную проверку после столкновения поездов в Москве

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (26)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москвы, сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички.

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — сказала Морозова.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

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