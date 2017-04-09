Собянин поручил оказать медпомощь пострадавшим при столкновении поездов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов на западе Москвы необходимую медицинскую помощь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
"Мэр Москвы дал поручение соответствующим ведомствам оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в этом происшествии", — сказала Пенькова.
Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m— Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.