Собянин поручил оказать медпомощь пострадавшим при столкновении поездов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов на западе Москвы необходимую медицинскую помощь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По предварительным данным, инцидент произошел после экстренного торможения машиниста из-за человека на путях.

"Мэр Москвы дал поручение соответствующим ведомствам оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в этом происшествии", — сказала Пенькова.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

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