Путин поручил принять необходимые меры после столкновения поездов в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", — сказал он.
"Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", — продолжил Песков.
"Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации", — добавил пресс-секретарь.