В Москве одиннадцать человек госпитализировали после столкновения поездов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализированы после столкновения поездов в Москве, в том числе ребенок, сообщает столичный главк МЧС.

"В результате аварии пострадали люди (на текущий момент 11 человек госпитализированы – из них один ребенок)", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье на западе Москвы столкнулись электропоезд Вязьма — Москва и поезд дальнего следования Москва — Брест. По предварительным данным, инцидент произошел после экстренного торможения машиниста из-за человека на путях.